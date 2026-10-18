До конца 2026 года россиянам с личными основаниями для перерасчета пенсий ожидаются прибавки. Госдума сообщила, что при достижении 80 лет или первой группы инвалидности выплаты увеличатся.
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