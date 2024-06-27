Взгляд из Венгрии: Американские танки могут заправляться российским топливом на Украине

Председатель Венгерской Рабочей Партии Дюла Тюрмер любезно согласился ответить на вопросы «ПолитНавигатора» по поводу положения этнических венгров на Украине и отношения Будапешта и народных масс к проходящей военной специальной операции.
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