Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Взгляд из Венгрии: Американские танки могут заправляться российским топливом на Украине

Взгляд из Венгрии: Американские танки могут заправляться российским топливом на Украине

Председатель Венгерской Рабочей Партии Дюла Тюрмер любезно согласился ответить на вопросы «ПолитНавигатора» по поводу положения этнических венгров на Украине и отношения Будапешта и народных масс к проходящей военной специальной операции.

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