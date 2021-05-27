Кадет из СЗАО стал лауреатом международного танцевального конкурса

В Москве прошел международный вокально-танцевальный конкурс Europestage Moscow. В течении нескольких дней на сцене, оснащенной современной свето-звуковой аппаратурой молодые певцы, музыканты и танцоры продемонстрировали свой творческий потенциал.
В Москве прошел международный вокально-танцевальный конкурс Europestage Moscow. В течении нескольких дней на сцене, оснащенной современной свето-звуковой аппаратурой молодые певцы, музыканты и танцоры продемонстрировали свой творческий потенциал.
Свежие комментарии