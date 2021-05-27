МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

35 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Агрофена Иванова
    На военное положение- и всем вакцинироваться( кроме - кому нельзя)--- иначе так и будем всю жизнь в масках ходить и б...Министр труда РФ:...
  • Сергей Дмитриев
    Как относятся стражи исторического наследия кЫ комуфляжу Мавзолея "во дни тожеств народных" в "Этот праздник День Поб...Собянин рассказал...
  • Григорий Соколов
    Какое историческое наследие, когда оно всё сносится?Собянин рассказал...

Кадет из СЗАО стал лауреатом международного танцевального конкурса

Кадет из СЗАО стал лауреатом международного танцевального конкурса

В Москве прошел  международный вокально-танцевальный конкурс Europestage Moscow. В течении нескольких дней на сцене, оснащенной  современной свето-звуковой аппаратурой молодые певцы, музыканты и танцоры продемонстрировали свой творческий потенциал.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх