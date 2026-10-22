"Fleetwood Mac: The Chain," the first-ever fully authorized documentary about the hit band featuring Stevie Nicks, will stream on Apple TV.
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