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Ремастер Onimusha 2, анонс Cloudheim, DLC для Age of Empires, Sony душит моддеров Bloodborne…

Ремастер Onimusha 2, анонс Cloudheim, DLC для Age of Empires, Sony душит моддеров Bloodborne…

Capcom выкатила ещё один трейлер Monster Hunter Wilds, анонсировала бета-тест и показала новые системные требования; Onimusha 2: Samurai’s Destiny получит ремастер; авторы Onimusha: Way of the Sword раскрыли больше подробностей о проекте; Capcom Fighting Collection 2 выпустят в мае; автор мода для Bloodborne получил жалобу от Sony, а в след за ним и создатели B .

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