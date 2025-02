Ремастер Onimusha 2, анонс Cloudheim, DLC для Age of Empires, Sony душит моддеров Bloodborne…

Capcom выкатила ещё один трейлер Monster Hunter Wilds, анонсировала бета-тест и показала новые системные требования; Onimusha 2: Samurai’s Destiny получит ремастер; авторы Onimusha: Way of the Sword раскрыли больше подробностей о проекте; Capcom Fighting Collection 2 выпустят в мае; автор мода для Bloodborne получил жалобу от Sony, а в след за ним и создатели B .