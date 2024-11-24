Окончательная версия The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition на 12,8 ГБ уже доступна на Nexus ModsHulk Hogan, чей вклад в улучшение «Ведьмака 3: Дикая Охота» признала даже CD Projekt RED, выпустил The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition — последнюю версию своей графической модификации.
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