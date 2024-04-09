Cоюзники Киева затягивают конфликт, поскольку поражение коллективного Запада на Украине будет иметь для него политические последствия, заявил американский обозреватель Дэнни Хайфон в эфире своего YouTube-канала.
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