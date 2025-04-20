Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Селам в Южной Осетии выделили по 1 млн рублей к 80-летию Победы

Селам в Южной Осетии выделили по 1 млн рублей к 80-летию Победы

Каждому селе и каждой школе в Южной Осетии к 80-летию Победы выделили по одному миллиону рублей. О решении президента России Владимира Путина сообщил первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко.

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