На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани часовая пробка

210 автомобилей ожидают досмотра для проезда через Крымский мост по состоянию на 08:00 1 августа, сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
210 автомобилей ожидают досмотра для проезда через Крымский мост по состоянию на 08:00 1 августа, сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
Свежие комментарии