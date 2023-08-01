smi.today

4 433 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Обязательно. Какая скотина 65 летняя.Крымского ученого...
  • Тамара Елисеева
    Совсем сдурели старые пердуны. Хоть бы тебя в тюрьме опустили бы, мразь.Крымского ученого...

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани часовая пробка

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани часовая пробка

210 автомобилей ожидают досмотра для проезда через Крымский мост по состоянию на 08:00 1 августа, сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх