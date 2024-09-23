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Сквозь нашу Галактику движется целый рой черных дыр: он растянулся на 30 тысяч световых лет

Сквозь нашу Галактику движется целый рой черных дыр: он растянулся на 30 тысяч световых лет

В центре нашего Млечного Пути обнаружена целая стая черных дыр. Более ста этих массивных объектов скрываются в звездном потоке Паломар 5, притом большинство из них в десятки раз больше Солнца, сами черные дыры словно спрятались посреди скопления, которое астрономы считают «окаменелостями» ранней Вселенной.

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