Сквозь нашу Галактику движется целый рой черных дыр: он растянулся на 30 тысяч световых лет

В центре нашего Млечного Пути обнаружена целая стая черных дыр. Более ста этих массивных объектов скрываются в звездном потоке Паломар 5, притом большинство из них в десятки раз больше Солнца, сами черные дыры словно спрятались посреди скопления, которое астрономы считают «окаменелостями» ранней Вселенной.