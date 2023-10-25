Россия приготовилась конфисковать активы «дочки» Deutsche BankРоссийская «дочка» Deutsche Bank — крупнейшего банка Европы — может стать первой западной кредитной организацией, чьи активы в России будут де-факто национализированы.
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