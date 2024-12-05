Страна и люди
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Страна и люди

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Бывший глава Курской области Смирнов сообщил о переходе на новый пост

Бывший глава Курской области Смирнов сообщил о переходе на новый пост

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о смене места работы. Он отметил, что руководство страны приняло решение о его переводе на новую ответственную должность, на которой он приложит максимум усилий.

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