Бывший глава Курской области Смирнов сообщил о переходе на новый пост

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о смене места работы. Он отметил, что руководство страны приняло решение о его переводе на новую ответственную должность, на которой он приложит максимум усилий.
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