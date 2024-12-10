Купить машину или положить деньги на депозит и с процентов оплачивать такси/каршеринг: что выгоднее

Если человек размышляет о том, стоит ли покупать машину или продолжать пользоваться общественным транспортом, включая такси, то это говорит лишь о том, что у человека есть равновероятный выбор, и что оба варианта для него вполне доступны.
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