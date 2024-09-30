Депутата Парфенова предложили отправить на СВО после скандальных кадров

С требованием направить депутата КПРФ Дениса Парфенова на специальную военную операцию обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину представители движения «Ветераны России», сообщает 30 сентября РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
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