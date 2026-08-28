Пэнху может стать первой целью Китая при атаке на Тайвань — Reuters

Тайвань в срочном порядке наращивает оборону архипелага Пэнху, который эксперты считают ключевым звеном защиты острова и вероятной целью первого удара Китая, 28 августа сообщает агентство Reuters.
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