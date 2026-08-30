Сухогруз, предположительно атакованный БПЛА, сел на мель у Стамбула

По данным газеты Sabah, судно дрейфовало без экипажа. В публикации уточняется, что обстоятельства атаки остаются неясными: издание не указывает, когда именно она произошла.
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