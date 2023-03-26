Продолжительность жизни зависит от множества факторов, но два из них наиболее значимы

Продолжительность жизни зависит от многих факторов, но два из них являются наиболее важными: 1. Генетика Наша генетика играет важную роль в определении того, как долго мы можем жить.
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