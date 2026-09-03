Вместо Hyundai Creta. На бывшем российском заводе Hyundai начали выпускать кроссовер Tenet Plus L4 — 1,5-литровый мотор, «робот» и передний привод

Автомобиль выпускают по полному циклу На модернизированном автомобильном заводе холдинга «АГР» в Сестрорецке под Санкт-Петербургом (ранее это было российское предприятие Hyundai, где выпускали хиты Hyundai Creta и Solaris) запустили серийное производство нового городского кроссовера Tenet Plus L4.
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