День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

В этот день в 1914 году Германия объявила войну Российской Империи. Война определила ход истории России в 20 веке, стала катализатором социальных процессов, привела к распаду Российской Империи, спровоцировала Гражданскую войну и формирование СССР.
В этот день в 1914 году Германия объявила войну Российской Империи. Война определила ход истории России в 20 веке, стала катализатором социальных процессов, привела к распаду Российской Империи, спровоцировала Гражданскую войну и формирование СССР.
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