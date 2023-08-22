Кедми всего одним фактом пояснил, почему Польша не решится ввести войска на Украину

Военно-политический эксперт Яков Кедми одним фактом пояснил, почему Польша не решится ввести войска на Украину.
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