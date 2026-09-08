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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» купил вратаря Дегтева у «Сочи». Контракт – на 5 лет

«Зенит» объявил о подписании Александра Дегтева. 21-летний вратарь перешел в петербургский клуб из «Сочи» и подписал контракт на 5 лет.

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