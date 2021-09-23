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Огромную партию китайских ботинок конфисковали уссурийские таможенники

Огромную партию китайских ботинок конфисковали уссурийские таможенники

6100 пар незадекларированной обуви, ввезенной из Китая, изъяли сотрудники уссурийской таможни. Правонарушение выявлено с помощью инспекционно-досмотрового комплекса, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на уссурийскую таможню.

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