Малкин опередил Ягра, вышел на чистое 5-е место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ и заслужил похвалу супруги: «Что за лев этот тигр!»

35-летний российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин благодаря хет-трику в ворота «Детройт Ред Уингз» (11:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ переместился на чистое пятое место в списке лучших российских снайперов в истории турнира.
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