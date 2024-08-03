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Российские силы поразили склады горючего ВСУ и пункт временной дислокации наемников

Российские силы поразили склады горючего ВСУ и пункт временной дислокации наемников

Российские силы поразили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-125, склады горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в зоне СВО.

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