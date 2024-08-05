Google уличили в рекламе вредоносной версии Authenticator. Мошенники использовали его рекламную систему

Жулики воспользовались рекламной системой Google, чтобы обманом заставить людей загрузить испорченную копию AuthenticatorМошенники использовали рекламную систему Google для распространения поддельной версии приложения Google Authenticator: эксперты из Malwarebytes обнаружили рекламу, которая выглядела как официальная, и вела на веб-сайт, маскирующийся под домен google.