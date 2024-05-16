Диетолог Стрельникова: в день можно съедать не более 200 грамм различных ягод

В сутки без вреда для здоровья можно употреблять в пищу не более 200 грамм различных ягод, так как их переедание может привести к негативным последствиям, например вызвать аллергическую реакцию, спровоцировать проблемы с ЖКТ, а также повысить уровень сахара в крови, что особенно опасно для людей с диабетом, рассказала врач-диетолог клиники «Будь Здоров» Татьяна Стрельникова.