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«Голос Америки» и «Радио Свобода» перестали работать из-за указа Трампа

«Голос Америки» и «Радио Свобода» перестали работать из-за указа Трампа

Радиостанции «Голос Америки»* и «Радио Свобода»* приостановили работу в США из-за указа президента страны Дональда Трампа о приостановке финансирования их головного агентства USAGM на фоне сокращений в правительстве.

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