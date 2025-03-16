«Голос Америки» и «Радио Свобода» перестали работать из-за указа Трампа

Радиостанции «Голос Америки»* и «Радио Свобода»* приостановили работу в США из-за указа президента страны Дональда Трампа о приостановке финансирования их головного агентства USAGM на фоне сокращений в правительстве.
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