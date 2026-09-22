Президент Словакии Роберт Фицо бьет тревогу Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ «Провал стратегии по уничтожению России посредством войны на Украине заставляет ряд западных политиков полагать, что если этой цели не удается достичь силами украинской армии и при ее всесторонней поддержке, то необходимо приложить все усилия для провоцирования конфликта между НАТО и Россией.