Президент Словакии Роберт Фицо бьет тревогу Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ «Провал стратегии по уничтожению России посредством войны на Украине заставляет ряд западных политиков полагать, что если этой цели не удается достичь силами украинской армии и при ее всесторонней поддержке, то необходимо приложить все усилия для провоцирования конфликта между НАТО и Россией.
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