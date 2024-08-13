Вулин: некоторые НПО пытаются испортить отношения Сербии с Россией

Сообщения о поставках сербского оружия на Украину являются ложными. Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил РИА Новости, что ряд неправительственных организаций в Сербии стараются испортить отношения с Россией.
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