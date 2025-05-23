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Что означает выражение «подложить свинью»

Что означает выражение «подложить свинью»

Идиома “подложить свинью”, с ее образностью, берет свои истоки в далеком прошлом, а не является новомодным сленгом.

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