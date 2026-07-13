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Вахания об уходе Сперцяна из «Краснодара»: «Заменим безболезненно, надеюсь. Оздоев в полном порядке»

Защитник « Краснодара » Илья Вахания высказался о том, как скажется на «быках» уход хавбека Эдуарда Сперцяна в саудовский « Аль-Ахли ».

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