Саудовская Аравия: несколько рейсов были отменены в аэропортах Джазан (GIZ/OEGN), Наджран (EAM/OENG) и Шарура (SHW/OESH) после того, как полеты были приостановлены в международном аэропорту Абха (AHB/OEAB) в Абхе и на авиабазе Король Халид (KMX/OEKM) в Хамис-Мушайте, провинция Асир, по состоянию на вечерние часы по местному времени после перехваченной ракетной атаки базирующихся в Йемене хуситов.