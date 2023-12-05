Россия вернула на Украину шестерых детей

Россия отправила шестерых детей, находившихся на территории страны, к матерям на Украину. По словам уполномоченной по правам ребенка при президенте Марии Львовой-Беловой, все дети находились в России вместе с родственниками и по различным причинам были разделены с остальной семьей.
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