RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 535 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    Хватит осуждать. Надо бомбить Киев и Львов.Песков: Россия пр...
  • Амара Карпова
    кто его слушает, интересно😂😂😂Песков: решения К...
  • Eduard
    Лечить лидеров Европы током надо.Дело ворбще не в зарплатах на которые мы работаем.Крадут целые страны,что бы нас тащ...Дизен вспомнил сл...

Медведчук: Зеленский признал, что великого полководца из него не вышло

Медведчук: Зеленский признал, что великого полководца из него не вышло

Второй раунд переговоров в Стамбуле показал, что Владимир Зеленский проигрывает как на фронте, так и в дипломатии, заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещённой Киевом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх