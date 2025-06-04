Медведчук: Зеленский признал, что великого полководца из него не вышло

Второй раунд переговоров в Стамбуле показал, что Владимир Зеленский проигрывает как на фронте, так и в дипломатии, заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещённой Киевом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.