Командир Арбат: "БАРС-Сармат" выстроил тактику многоэшелонной охоты на дроны ВСУ

ДОНЕЦК, 22 июля. /ТАСС/. Российские бойцы ЦСН "БАРС-Сармат" в составе группировки войск "Южная" выстроили эшелонированную систему противовоздушной обороны для перехвата ударных и разведывательных беспилотников противника в Донецкой Народной Республике.
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