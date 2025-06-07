Царьград сообщил о возможном применении комплекса Taurus при атаке по Брянску

Военные блогеры, в том числе автор канала «МИГ России», высказали предположение, что удар мог быть нанесен дальнобойной ракетой западного производстваВ Брянской области вечером 5 июня произошла серия атак, сопровождавшихся мощными взрывами и пожарами.