The Moscow Post

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С приветом от "Новопокровского": фигуранту дела Тихонова угрожают

С приветом от "Новопокровского": фигуранту дела Тихонова угрожают

Напомним читателю, что громкое дело Анатолия Тихонова, словно вмерзло в лед: г-н Тихонов уже давно прочитал все 105 томов уголовного дела, а Германа все нет! Г-н Тихонов более трех с половиной лет сидит во вполне комфортной камере СИЗО "Лефортово".

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