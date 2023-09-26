С приветом от "Новопокровского": фигуранту дела Тихонова угрожают

Напомним читателю, что громкое дело Анатолия Тихонова, словно вмерзло в лед: г-н Тихонов уже давно прочитал все 105 томов уголовного дела, а Германа все нет! Г-н Тихонов более трех с половиной лет сидит во вполне комфортной камере СИЗО "Лефортово".