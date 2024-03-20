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Умер Василий Уткин, «Авангард» уволил Кравца после 0:7, решения МОК о россиянах на Олимпиаде, СКА снова уступил «Автомобилисту», 1-е поражение Большунова в сезоне и другие новости

Умер Василий Уткин, «Авангард» уволил Кравца после 0:7, решения МОК о россиянах на Олимпиаде, СКА снова уступил «Автомобилисту», 1-е поражение Большунова в сезоне и другие новости

1. Умер Василий Уткин. Культовому комментатору было 52 года. Предварительная причина смерти – тромбоэмболия легочной артерии.

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Комментарии
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КУАТ
- &quot;Черданцев о смерти Уткина: «Вася изменил язык профессии. Он первым в постсоветское время стал комментировать на ярком, изысканном русском»&quot; - !!!
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19 час.
Лена Мисько
Иван Ургант: &quot;Я позвонил Васе неделю назад. Просто так. Без повода. Мы не говорили уже года два. А может больше. Да мы, собственно, вообще редко говорили. Поздравляли иногда друг друга с днями рождения. Сообщениями. А тут я посмотрел чудесный фильм про Васю, снятый Витей Кравченко еще два года назад, к его пятидесятилетию, и подумал, что срочно должен Васе позвонить. Ну и позвонил. Вася конечно удивился. А потом обрадовался. И я обрадовался. Вася рассказал мне анекдот, а потом я ему рассказал анекдот. Потом я спросил у него, живет ли он по прежнему в Хамовниках. Потому что я тоже живу в Хамовниках, а это что-нибудь да значит! А потом мы попрощались и я подумал о том, почему я так редко звоню Васе, и почему мне так не хватает его в кадре. И за кадром тоже. Хлесткого, точного, ироничного. Честного и благородного. Преданного своей профессии и зрителям. И совершенно никем незаменимого… Надо будет обязательно сказать ему это всё в следующий раз. Обязательно&quot;
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12 час.
Лена Мисько
Сборная в четверг сыграет с Сербией, а минувшая неделя стала очень удачной для сборников из топ-чемпионатов. Как провели ее #нашизаграницей* удобно следить в традиционной рубрике, которая в этот раз выходит на день позже, чем обычно 🔘Александр ГОЛОВИН (&quot;Монако&quot;🇫🇷) Отыграл 88 минут против &quot;Лорьяна&quot;, сделал голевой пас, был одним из лучших. Но после замены нашего игрока &quot;Монако&quot; пропустил - в итоге 2:2. 🔘Далер КУЗЯЕВ (&quot;Гавр&quot;🇫🇷) Отыграл 84 минуты против &quot;Клермона&quot;, который идет последним. Сделал голевой пас и был лучшим в команде, которая, однако, уступила 1:2... 🔘Арсен ЗАХАРЯН (&quot;Реал Сосьедад&quot;🇪🇸) Вышел на 66-й минуте маича с &quot;Кадисом&quot; и через пару минут, наконец, забил свой пепвый гол в Испании. Итоговый счет - 2:0. 🔘Алексей МИРАНЧУК (&quot;Аталанта&quot;🇮🇹) Сыграл 76 минут против &quot;Спортинга&quot; в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы со &quot;Спортингом&quot; (2:1), слелал две голевые передачи и стал лучшим игроком встречи. &quot;Аталанта&quot; - в чеивертьфинале. 🔘Роман НОЙШТЕДТЕР (&quot;Вестерло&quot;🇧🇪) Сыграл весь матч с &quot;Генком&quot; (1:1). 🔘Александр ФИЛИН (&quot;Эйпен&quot;🇧🇪) Сыграл весь матч с против &quot;Стандарда&quot; (0:4). 🔘Иван ЗЛОБИН (&quot;Фамиликан&quot;🇵🇹) Остался в запасе на матч с &quot;Эштрелой&quot; (0:0). 🔘Станислав КРИЦЮК (&quot;Жил Висенте&quot;🇵🇹) Не был в заявке на матч с &quot;Брагой&quot; (1:2). 🔘Магомед ОЗДОЕВ (ПАОК🇬🇷) Вышел на 82-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги конференций с &quot;Динамо Загреб&quot;. ПАОК победил 5:1 (в первой встрече греки проиграли 0:2) и вышел в четвертьфинал. 🔘Магомед-Шапи СУЛЕЙМАНОВ (&quot;Арис&quot;🇬🇷) Команда на минувшей неделе не играла. 🔘Юрий ЛОДЫГИН (&quot;Панатинаикос&quot;🇬🇷) Команда на минувшей неделе не играла. 🔘Григорий МОРОЗОВ (&quot;Бейтар&quot;🇮🇱) Сыграл всю игру с &quot;Маккаби Петах-Тиква&quot; (3:0). &quot;Бейтар&quot; победил впервые за девять маичей. 🔘Даниил ЛЕСОВОЙ (&quot;Маккаби Хайфа&quot;🇮🇱) Не был в заявке на игры 1/8 финала Лиги конференций с &quot;Фиорентиной&quot; (1:1, первый маич - 3:4) и чемпионата с &quot;Хапоэоем Тель-Авив&quot; (0:0). 🔘Иван ИГНАТЬЕВ (&quot;Железничар&quot;🇷🇸) Вышел на 61-й минуты матча против &quot;Явора&quot;, отличиться не сумел, в клуб Ивана проиграл в большинстве (0:1). 🔘Матвей МАРТИНКЕВИЧ (&quot;Радник&quot;🇷🇸) Остался в щапасе на игру с ИМТ (0:1). 🔘Егор ПРУЦЕВ (&quot;Целе&quot;🇸🇮) Был заменен на 74-й минуте матча с &quot;Радомле&quot; (2:1), сделал голевой пас. 🔘Герман ОНУГХА (&quot;Вайле&quot;🇩🇰) Получил два предупреждения в концовке первого тайма матча с &quot;Мидтьюландом&quot; и его команда пропустила трижды в меньшинстве - 0:3. 🔘Илья ГУЧМАЗОВ (&quot;Слога&quot;🇧🇦) Не был в заявке на кубковую игру с клубом &quot;Посушье&quot; (2:0) и остался в запасе на матч с &quot;Тузлой&quot; (3:1) в чемпионате. 🔘Рамиль МУСТАФАЕВ (&quot;Легия&quot;🇵🇱) Не был в заявке на матч с &quot;Пястом&quot; (3:1) из-за травмы. 🔘Магомедхабиб АБДУСАЛАМОВ (&quot;Пафос&quot;🇨🇾) Остался в запасе на матч с &quot;Арисом&quot; (1:0). 🔘Александр КОКОРИН (&quot;Арис&quot;🇨🇾) Кокорин не был в заявке на матч с &quot;Пафосом&quot; (0:1). Что-то есть утонченной в такой конструкции предложения. Отмечаем также Андрея ЛУНЕВА, который сыграл за азербайджанский клуб &quot;Карабах&quot; в Лиге Европы весь ответный матч 1/8 финала против &quot;Байера&quot; (первая игра завершилась в Баку со счетом 2:2). В Леверкузене &quot;Карабах&quot; выигрывал 2:0, но в меньшинстве проиграл 2:3... * Здесь информация о российских игроках из высших дивизионов европейских чемпионатов за исключением первенств бывших союзных республик. Увидели ошибку? Кого-то забыл? Пишите в комментарии⬇️
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