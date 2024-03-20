Умер Василий Уткин, «Авангард» уволил Кравца после 0:7, решения МОК о россиянах на Олимпиаде, СКА снова уступил «Автомобилисту», 1-е поражение Большунова в сезоне и другие новости

Иван Ургант: "Я позвонил Васе неделю назад. Просто так. Без повода. Мы не говорили уже года два. А может больше. Да мы, собственно, вообще редко говорили. Поздравляли иногда друг друга с днями рождения. Сообщениями. А тут я посмотрел чудесный фильм про Васю, снятый Витей Кравченко еще два года назад, к его пятидесятилетию, и подумал, что срочно должен Васе позвонить. Ну и позвонил. Вася конечно удивился. А потом обрадовался. И я обрадовался. Вася рассказал мне анекдот, а потом я ему рассказал анекдот. Потом я спросил у него, живет ли он по прежнему в Хамовниках. Потому что я тоже живу в Хамовниках, а это что-нибудь да значит! А потом мы попрощались и я подумал о том, почему я так редко звоню Васе, и почему мне так не хватает его в кадре. И за кадром тоже. Хлесткого, точного, ироничного. Честного и благородного. Преданного своей профессии и зрителям. И совершенно никем незаменимого… Надо будет обязательно сказать ему это всё в следующий раз. Обязательно"

Лена Мисько

Сборная в четверг сыграет с Сербией, а минувшая неделя стала очень удачной для сборников из топ-чемпионатов. Как провели ее #нашизаграницей* удобно следить в традиционной рубрике, которая в этот раз выходит на день позже, чем обычно 🔘Александр ГОЛОВИН ("Монако"🇫🇷) Отыграл 88 минут против "Лорьяна", сделал голевой пас, был одним из лучших. Но после замены нашего игрока "Монако" пропустил - в итоге 2:2. 🔘Далер КУЗЯЕВ ("Гавр"🇫🇷) Отыграл 84 минуты против "Клермона", который идет последним. Сделал голевой пас и был лучшим в команде, которая, однако, уступила 1:2... 🔘Арсен ЗАХАРЯН ("Реал Сосьедад"🇪🇸) Вышел на 66-й минуте маича с "Кадисом" и через пару минут, наконец, забил свой пепвый гол в Испании. Итоговый счет - 2:0. 🔘Алексей МИРАНЧУК ("Аталанта"🇮🇹) Сыграл 76 минут против "Спортинга" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы со "Спортингом" (2:1), слелал две голевые передачи и стал лучшим игроком встречи. "Аталанта" - в чеивертьфинале. 🔘Роман НОЙШТЕДТЕР ("Вестерло"🇧🇪) Сыграл весь матч с "Генком" (1:1). 🔘Александр ФИЛИН ("Эйпен"🇧🇪) Сыграл весь матч с против "Стандарда" (0:4). 🔘Иван ЗЛОБИН ("Фамиликан"🇵🇹) Остался в запасе на матч с "Эштрелой" (0:0). 🔘Станислав КРИЦЮК ("Жил Висенте"🇵🇹) Не был в заявке на матч с "Брагой" (1:2). 🔘Магомед ОЗДОЕВ (ПАОК🇬🇷) Вышел на 82-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги конференций с "Динамо Загреб". ПАОК победил 5:1 (в первой встрече греки проиграли 0:2) и вышел в четвертьфинал. 🔘Магомед-Шапи СУЛЕЙМАНОВ ("Арис"🇬🇷) Команда на минувшей неделе не играла. 🔘Юрий ЛОДЫГИН ("Панатинаикос"🇬🇷) Команда на минувшей неделе не играла. 🔘Григорий МОРОЗОВ ("Бейтар"🇮🇱) Сыграл всю игру с "Маккаби Петах-Тиква" (3:0). "Бейтар" победил впервые за девять маичей. 🔘Даниил ЛЕСОВОЙ ("Маккаби Хайфа"🇮🇱) Не был в заявке на игры 1/8 финала Лиги конференций с "Фиорентиной" (1:1, первый маич - 3:4) и чемпионата с "Хапоэоем Тель-Авив" (0:0). 🔘Иван ИГНАТЬЕВ ("Железничар"🇷🇸) Вышел на 61-й минуты матча против "Явора", отличиться не сумел, в клуб Ивана проиграл в большинстве (0:1). 🔘Матвей МАРТИНКЕВИЧ ("Радник"🇷🇸) Остался в щапасе на игру с ИМТ (0:1). 🔘Егор ПРУЦЕВ ("Целе"🇸🇮) Был заменен на 74-й минуте матча с "Радомле" (2:1), сделал голевой пас. 🔘Герман ОНУГХА ("Вайле"🇩🇰) Получил два предупреждения в концовке первого тайма матча с "Мидтьюландом" и его команда пропустила трижды в меньшинстве - 0:3. 🔘Илья ГУЧМАЗОВ ("Слога"🇧🇦) Не был в заявке на кубковую игру с клубом "Посушье" (2:0) и остался в запасе на матч с "Тузлой" (3:1) в чемпионате. 🔘Рамиль МУСТАФАЕВ ("Легия"🇵🇱) Не был в заявке на матч с "Пястом" (3:1) из-за травмы. 🔘Магомедхабиб АБДУСАЛАМОВ ("Пафос"🇨🇾) Остался в запасе на матч с "Арисом" (1:0). 🔘Александр КОКОРИН ("Арис"🇨🇾) Кокорин не был в заявке на матч с "Пафосом" (0:1). Что-то есть утонченной в такой конструкции предложения. Отмечаем также Андрея ЛУНЕВА, который сыграл за азербайджанский клуб "Карабах" в Лиге Европы весь ответный матч 1/8 финала против "Байера" (первая игра завершилась в Баку со счетом 2:2). В Леверкузене "Карабах" выигрывал 2:0, но в меньшинстве проиграл 2:3... * Здесь информация о российских игроках из высших дивизионов европейских чемпионатов за исключением первенств бывших союзных республик. Увидели ошибку? Кого-то забыл? Пишите в комментарии⬇️