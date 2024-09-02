Регуляторы США и Кореи встретятся и обсудят вопросы регулирования криптовалют

Встреча представителей финансовых регуляторов Южной Кореи и США для обсуждения регулирования криптовалют Заместитель председателя Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи Ким Соён встретилась с комиссаром Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Марком Уедой для обсуждения вопросов регулирования финансового рынка, в частности, криптовалют.