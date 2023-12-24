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Патриарх Кирилл предостерег руководство страны: если тенденции по миграционной и семейной политике продолжатся – мы потеряем Россию

Патриарх Кирилл предостерег руководство страны: если тенденции по миграционной и семейной политике продолжатся – мы потеряем Россию

  Патриарх Кирилл предостерег руководство страны: если тенденции по миграционной и семейной политике продолжатся – мы потеряем Россию На состоявшемся 20 декабря ежегодном Епархиальном собрании духовенства Москвы патриарх Русской Православной Церкви снова показал, что Церковь остро чувствует все проблемы, которые пытается решить православно-патриотическая общественность, и занимает по ним правильную позицию.

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