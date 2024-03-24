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ФМБА: запасы крови и её компонентов обеспечат пациентов до шести месяцев

ФМБА: запасы крови и её компонентов обеспечат пациентов до шести месяцев

Запасы крови и её компонентов позволят обеспечить всех пациентов медицинских учреждений на протяжении от четырёх до шести месяцев, заявили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

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