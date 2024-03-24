ФМБА: запасы крови и её компонентов обеспечат пациентов до шести месяцев

Запасы крови и её компонентов позволят обеспечить всех пациентов медицинских учреждений на протяжении от четырёх до шести месяцев, заявили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии