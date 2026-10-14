Украинские активисты требуют проведения тщательного расследования обстоятельств гибели военнослужащейКомандование 118-й бригады территориальной обороны ВСУ ликвидировало оператора БПЛА Валерию Степанову, которая жаловалась на избиение и домогательства со стороны командного состава.
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