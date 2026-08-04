Учебный год начинается через месяц: сколько стоит собрать ребенка в школу

До начала учебного года остался месяц – родителям пора браться за школьные сборы. «Новый День» проанализировал цены на товары в популярных магазинах и на маркетплейсах – от обуви и одежды до портфелей и канцелярии.
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