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РИА Новый день

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Учебный год начинается через месяц: сколько стоит собрать ребенка в школу

Учебный год начинается через месяц: сколько стоит собрать ребенка в школу

До начала учебного года остался месяц – родителям пора браться за школьные сборы. «Новый День» проанализировал цены на товары в популярных магазинах и на маркетплейсах – от обуви и одежды до портфелей и канцелярии.

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