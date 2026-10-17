Pope Leo XIV has been discharged from the hospital Saturday after successful lung cancer surgery and plans to lead the noon prayers Sunday.
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