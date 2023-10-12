JP: Минздрав Израиля не будет лечить плененных бойцов ХАМАС

Государственные больницы в Израиле прекратят оказывать медпомощь попавшим в плен бойцам ХАМАС. Такой информацией делится издание Jerusalem Post, ссылаясь на директиву главы израильского Минздрава Моше Арбеля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии