Школу на 1100 учеников откроют к 1 сентября в Химках

Рекордное количество новых школ и детских садов откроют в Мытищах в этом году. Первый замминистра строительного комплекса Московской области Константин Лапин проинспектировал строительство объектов образования.
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