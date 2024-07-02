Турецкий рок-музыкант Халук Левент выпускает токен HALUK

Известный в Турции рок-музыкант Халук Левент выпустил собственную цифровую валюту HALUK. Левент, который ранее сотрудничал с Bitexen и жертвовал свои доходы от рекламы на студенческие стипендии, намерен продолжить свои филантропические усилия с помощью этой новой токен-инициативы.