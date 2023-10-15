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Володин поручил проработать защиты Байкала

Володин поручил проработать защиты Байкала

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отдал поручение профильному комитету парламента по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды о работе по исключению нормы о сплошных рубках из законопроекта, посвященного вопросам охраны озера Байкал.

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