Депутаты предложили отменить НДФЛ с выплат по больничным

Россиян захотели освободить от выплат налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по больничному. Такой законопроект собрались внести в Государственную думу депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду», сообщила «Российская газета».
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