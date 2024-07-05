Подмосковью требуется четвертая отрицательная группа крови

В донорском светофоре она отмечена красным цветом.Еженедельно центр крови публикует донорский светофор согласно потребности цельной крови в Подмосковье, на сегодняшний день в регионе IV отрицательная группа крови отмечена красным цветом, это означает, что она требуется больше остальных.